Amundi Euro Stoxx 50 UCITS D

C50U:FP
EN Paris
87.78
USD
0.08
0.09%
更新日時 16:05 JST 2018/06/14
始値
87.78
安値 - 高値 レンジ（日）
87.78 - 87.78
出来高
0
前日終値
87.86
52週レンジ
81.40 - 94.93
1年トータルリターン
5.52%
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始値
87.78
安値 - 高値 レンジ（日）
87.78 - 87.78
出来高
0
前日終値
87.86
52週レンジ
81.40 - 94.93
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
87.7711
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
2.132
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.10%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
2.45 百万 128.10 百万 5.48
SAP:GR
ＳＡＰ
1.04 百万 96.55 百万 4.13
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
820.47 千 86.67 百万 3.71
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
15.74 百万 84.57 百万 3.62
ALV:GR
アリアンツ
424.95 千 83.49 百万 3.57
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
798.22 千 79.25 百万 3.39
BAS:GR
BASF
886.57 千 76.53 百万 3.27
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
260.64 千 75.40 百万 3.22
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
1.10 百万 72.65 百万 3.11
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
1.51 百万 71.58 百万 3.06
企業概要
Amundi Index Solutions-Amundi Euro Stoxx 50 is an exchange-traded fund incorporated Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as possible the Dow Jones EURO STOXX 50 index TRN.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com