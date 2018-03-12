ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 UCITS E

C50:FP
EN Paris
71.74
EUR
0.15
0.21%
更新日時 22:09 JST 2018/03/12
始値
72.04
安値 - 高値 レンジ（日）
71.74 - 72.09
出来高
30,771
前日終値
71.59
52週レンジ
69.07 - 77.33
1年トータルリターン
3.09%
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始値
72.04
安値 - 高値 レンジ（日）
71.74 - 72.09
出来高
30,771
前日終値
71.59
52週レンジ
69.07 - 77.33
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
71.5738
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
2.391
設定日
09/23/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-4.48%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
7.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
2.47 百万 113.78 百万 4.87
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
831.55 千 96.58 百万 4.13
SAP:GR
ＳＡＰ
978.45 千 91.44 百万 3.91
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
15.78 百万 86.49 百万 3.70
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
809.20 千 84.16 百万 3.60
ALV:GR
アリアンツ
436.22 千 83.54 百万 3.58
BAS:GR
BASF
898.62 千 82.44 百万 3.53
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
1.12 百万 80.49 百万 3.44
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
1.54 百万 72.24 百万 3.09
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
1.13 百万 70.13 百万 3.00
企業概要
アムンディETFユーロ・ストックス50 UCITS ETF DR（Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS E TF DR）は、ルクセンブルグ籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ス トックス50インデックスTRNに連動する投資成果を目指す。
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com