ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50 UCITS E
C50:FP
EN Paris
71.74
EUR
0.15
0.21%
更新日時 22:09 JST 2018/03/12
始値
72.04
安値 - 高値 レンジ（日）
71.74 - 72.09
出来高
30,771
前日終値
71.59
52週レンジ
69.07 - 77.33
1年トータルリターン
3.09%
始値
72.04
安値 - 高値 レンジ（日）
71.74 - 72.09
出来高
30,771
前日終値
71.59
52週レンジ
69.07 - 77.33
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
71.5738
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
2.391
設定日
09/23/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-4.48%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
7.98%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|2.47 百万
|113.78 百万
|4.87
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|831.55 千
|96.58 百万
|4.13
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|978.45 千
|91.44 百万
|3.91
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|15.78 百万
|86.49 百万
|3.70
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|809.20 千
|84.16 百万
|3.60
|
ALV:GR
アリアンツ
|436.22 千
|83.54 百万
|3.58
|
BAS:GR
BASF
|898.62 千
|82.44 百万
|3.53
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|1.12 百万
|80.49 百万
|3.44
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|1.54 百万
|72.24 百万
|3.09
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|1.13 百万
|70.13 百万
|3.00
企業概要
アムンディETFユーロ・ストックス50 UCITS ETF DR（Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS E TF DR）は、ルクセンブルグ籍のETF（上場投資信託）。ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ス トックス50インデックスTRNに連動する投資成果を目指す。
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com