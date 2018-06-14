Amundi Cac 40 UCITS ETF DR
C40P:IX
Cboe CXE EU
77.910
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
432
前日終値
77.910
52週レンジ
70.110 - 79.650
1年トータルリターン
6.32%
出来高
432
前日終値
77.910
52週レンジ
70.110 - 79.650
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.458
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|2.80 百万
|146.65 百万
|10.24
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|328.92 千
|95.16 百万
|6.64
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|1.34 百万
|88.18 百万
|6.15
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|1.33 百万
|84.80 百万
|5.92
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|685.17 千
|66.74 百万
|4.66
|
CS:FP
ｱｸｻ
|2.29 百万
|54.26 百万
|3.79
|
BN:FP
ダノン
|751.61 千
|50.43 百万
|3.52
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|595.24 千
|49.46 百万
|3.45
|
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|633.43 千
|47.68 百万
|3.33
|
KER:FP
ｹﾘﾝｸﾞ
|89.38 千
|42.86 百万
|2.99
企業概要
Amundi Index Solutions-AMUNDI CAC 40 is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the CAC 40 Index TRN. The Fund invests at least75 percent of its assets in shares that compose the CAC 40 Index TRN.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com