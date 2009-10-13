SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｲﾝﾀｰ
BWX*:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
559.50
出来高
0
前日終値
559.50
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.582
設定日
10/13/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JIM KRAMER / JOANNA MADDEN
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.023668
直近配当利回り（税込）
0.96%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QZ413850:COR
|1.08 百万
|10.19 百万
|0.65
|
EJ724840:COR
|761.85 千
|8.61 百万
|0.55
|
QZ497794:COR
|865.00 千
|8.15 百万
|0.52
|
EH613113:COR
|27.79 千
|7.54 百万
|0.48
|
EK661991:COR
|768.75 千
|7.22 百万
|0.46
|
GG737950:COR
|3.93 千
|7.04 百万
|0.45
|
EK115060:COR
|8.07 千
|7.03 百万
|0.45
|
LW126913:COR
|5.55 千
|6.88 百万
|0.44
|
JK298261:COR
|680.00 千
|6.42 百万
|0.41
|
EK462945:COR
|6.70 百万
|6.32 百万
|0.40
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF（SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債（米国除く）キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。
住所State Street Bank and Trust Company
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USA
電話番号1-866-787-2257
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