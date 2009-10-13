SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｲﾝﾀｰ

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出来高
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前日終値
559.50
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.582
設定日
10/13/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JIM KRAMER / JOANNA MADDEN
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.023668
直近配当利回り（税込）
0.96%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QZ413850:COR
1.08 百万 10.19 百万 0.65
EJ724840:COR
761.85 千 8.61 百万 0.55
QZ497794:COR
865.00 千 8.15 百万 0.52
EH613113:COR
27.79 千 7.54 百万 0.48
EK661991:COR
768.75 千 7.22 百万 0.46
GG737950:COR
3.93 千 7.04 百万 0.45
EK115060:COR
8.07 千 7.03 百万 0.45
LW126913:COR
5.55 千 6.88 百万 0.44
JK298261:COR
680.00 千 6.42 百万 0.41
EK462945:COR
6.70 百万 6.32 百万 0.40
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF（SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債（米国除く）キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。
住所
State Street Bank and Trust Company
One Lincoln Center
Boston, MA 02211
USA
電話番号
1-866-787-2257
Webサイト
www.spdrs.com