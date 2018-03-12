ﾌﾞｱﾅ･ﾘｽﾃｨｱ･ﾀﾏ
BULL:IJ
Indonesia
181.00
IDR
37.00
16.97%
更新日時 18:10 JST 2018/03/12
始値
210.00
安値 - 高値 レンジ（日）
173.00 - 218.00
出来高
100,253,100
前日終値
218.00
52週レンジ
102.00 - 254.00
1年トータルリターン
75.73%
始値
210.00
安値 - 高値 レンジ（日）
173.00 - 218.00
出来高
100,253,100
前日終値
218.00
52週レンジ
102.00 - 254.00
1年トータルリターン
75.73%
年初来リターン
28.37%
株価収益率(PER) (TTM)
83.90
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0
時価総額 (十億 IDR)
880.634
発行済株式数 (十億)
4.865
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.77
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping
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企業概要
ブアナ・リスティア・タマ（PT Buana Listya Tama Tbk）は運輸サービス会社。石油・天然ガス輸送を手掛ける。石油タンカー、ガスタンカー、ケミカルタンカー、浮遊式生産貯蔵出荷設備を運営。
住所Jalan Mega Kuningan Timur
Blok C6 Kav 12A
Jakarta, 12950
Indonesia
電話番号62-21-3048-5700
Webサイトwww.bull.co.id