BBVA Bancomer - Fondo BBVA B
BPRVUSAB:MM
Mexico
42.4407
MXN
0.5997
1.43%
更新日時 22:29 JST 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
33.2438 - 42.8506
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
0.53%
前日終値
41.8410
52週レンジ
33.2438 - 42.8506
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
42.44069
資産総額 (十億 MXN) ( 02/28/2018)
7.287
設定日
11/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IVV:US
iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF
|107.24 千
|552.29 百万
|7.58
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|91.70 千
|390.75 百万
|5.36
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|220.06 千
|388.79 百万
|5.34
|
AAPL:US
アップル
|107.32 千
|360.16 百万
|4.94
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|587.29 千
|355.19 百万
|4.87
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|159.18 千
|346.39 百万
|4.75
|
PFE:US
ファイザー
|430.23 千
|294.33 百万
|4.04
|
ORCL:US
オラクル
|260.70 千
|248.88 百万
|3.42
|
CTSH:US
ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|157.21 千
|242.94 百万
|3.33
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|110.68 千
|233.39 百万
|3.20
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns with the minimum risk by investing in equity securities.
住所Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号5255-5228-2663
Webサイトwww.bancomer.com.mx