BoxScore Brands Inc
BOXS:US
OTC US
0.04
USD
0.00
12.50%
更新日時 2018/03/08
始値
0.04
安値 - 高値 レンジ（日）
0.04 - 0.04
出来高
500
前日終値
0.04
52週レンジ
0.01 - 0.27
1年トータルリターン
16.67%
始値
0.04
安値 - 高値 レンジ（日）
0.04 - 0.04
出来高
500
前日終値
0.04
52週レンジ
0.01 - 0.27
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
20.69%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (千 USD)
928.025
発行済株式数 (百万)
26.515
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
BoxScore Brands, Inc. operates as a consumer products and automated retailing company. The Company specializes in the creation, marketing, and sales of ice cream and related food products.
住所1507 7th Street
Suite 425
Santa Monica, CA 90401
United States
電話番号1-855-558-8363
Webサイト
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