ﾎﾞﾛﾚ
BOLNV:FP
上場廃止
4.230
EUR
更新日時 2018/06/05
出来高
1,640
52週レンジ
3.890 - 5.000
出来高
1,640
52週レンジ
3.890 - 5.000
年初来リターン
-7.03%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
11.967
発行済株式数 (百万)
3.638
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Logistics Services
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ボロレ（Bollore SA）は持株会社。 輸送、物流、通信、電力、保管など各種ソリューシ ョンを提供する。そのほか、油ヤシ・ゴムノキのプランテーション、テレビゲーム機の販売、鋼管の製造など通信・農業部門の事業ポートフォリオも保有。 世界各地で事業を展 開。
住所31-32 Quai de Dion Bouton
Puteaux, 92811
France
電話番号33-1-46-96-44-33
Webサイトwww.bollore.com