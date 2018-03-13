Alset Minerals Corp
BNRJD:US
OTC US
0.12
USD
0.01
11.35%
更新日時 9:10 JST 2018/03/13
始値
0.12
安値 - 高値 レンジ（日）
0.12 - 0.12
出来高
10,000
前日終値
0.11
52週レンジ
0.11 - 0.43
1年トータルリターン
-60.61%
始値
0.12
安値 - 高値 レンジ（日）
0.12 - 0.12
出来高
10,000
前日終値
0.11
52週レンジ
0.11 - 0.43
1年トータルリターン
-60.61%
年初来リターン
-38.68%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
2.298
発行済株式数 (百万)
19.637
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
Alset Minerals Corp explores and produces minerals. The Company focuses on the acquisition of mining royalties through various strategies including exploration, purchase, and exploration finance.
住所3290 Willard Avenue
Thunder Bay, ON P7E 6J7
Canada
電話番号1-807-475-7474
Webサイト
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