Bnb Rpps Prev FI RF Referenc
BNBFIXA:BZ
3.1693
BRL
0.0011
0.04%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9670 - 3.3122
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.35%
前日終値
3.1681
52週レンジ
2.9670 - 3.3122
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
3.169271
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
139.859
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JV523327:COR
|6.19 千
|19.99 百万
|14.14
|
EI143600:COR
|5.61 千
|18.34 百万
|12.97
|
EK026741:COR
|5.33 千
|17.00 百万
|12.02
|
EI840463:COR
|5.01 千
|16.21 百万
|11.46
|
ED575776:COR
|4.26 千
|13.69 百万
|9.68
|
EH686918:COR
|2.46 千
|8.08 百万
|5.71
|
EI840455:COR
|2.37 千
|7.49 百万
|5.30
|
EK026705:COR
|2.32 千
|7.36 百万
|5.21
|
EF323775:COR
|2.23 千
|7.17 百万
|5.07
|
JV523082:COR
|1.87 千
|6.08 百万
|4.30
企業概要
Bnb Rpps Prev FI RF Referenciado Ima-b is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号55-85-3299-3051
Webサイトwww.bnb.gov.br