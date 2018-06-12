Bnb Rpps Prev FI RF Referenc

BNBFIXA:BZ
3.1693
BRL
0.0011
0.04%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9670 - 3.3122
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
3.1681
52週レンジ
2.9670 - 3.3122
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
3.169271
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
139.859
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JV523327:COR
6.19 千 19.99 百万 14.14
EI143600:COR
5.61 千 18.34 百万 12.97
EK026741:COR
5.33 千 17.00 百万 12.02
EI840463:COR
5.01 千 16.21 百万 11.46
ED575776:COR
4.26 千 13.69 百万 9.68
EH686918:COR
2.46 千 8.08 百万 5.71
EI840455:COR
2.37 千 7.49 百万 5.30
EK026705:COR
2.32 千 7.36 百万 5.21
EF323775:COR
2.23 千 7.17 百万 5.07
JV523082:COR
1.87 千 6.08 百万 4.30
企業概要
Bnb Rpps Prev FI RF Referenciado Ima-b is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br