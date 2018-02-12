BLOM MSCI Saudi Arabia Selec
BLOMVOL:AB
SAR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.96 - 104.58
52週レンジ
93.96 - 104.58
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Saudi Arabia
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 SAR) ( 03/08/2018)
75.188
設定日
07/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RJHI:AB
ｱﾙ･ﾗｼﾞ銀行
|107.63 千
|7.87 百万
|10.69
|
STC:AB
ｻｳｼﾞ･ﾃﾚｺﾑ
|97.69 千
|7.42 百万
|10.08
|
SABIC:AB
ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|67.81 千
|7.11 百万
|9.66
|
ALINMA:AB
ｱﾙｲﾝﾏ･ﾊﾞﾝｸ
|251.34 千
|4.99 百万
|6.78
|
SAFCO:AB
SAFCO
|65.87 千
|4.36 百万
|5.93
|
SECO:AB
ｻｳｼﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｼﾃｨｰ
|147.25 千
|2.97 百万
|4.04
|
ALMARAI:AB
ｱﾙﾏﾗｲ
|55.27 千
|2.85 百万
|3.87
|
YANSAB:AB
ﾔﾝﾌﾞｰ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ
|33.92 千
|2.29 百万
|3.12
|
ALBI:AB
ﾊﾞﾝｸ･ｱﾙﾋﾞﾗﾄﾞ
|91.71 千
|1.95 百万
|2.65
|
APPC:AB
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙｽﾞ
|43.07 千
|1.88 百万
|2.56
企業概要
BLOM MSCI Saudi Arabia Select Min Vol Fund is an open-end fund incorporated in Saudi Arabia. The Fund's objective is to track the performance of "MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Islamic Custom Minimum Volatility Index" which is composed of Saudi Sharia Compliant Equity. The Fund invests in equities listed on the Saudi market.
住所Al Oula Building, 3rd floor,
King Fahad Road
P.O.Box 8151
Riyadh 11482
Kingdom of Saudi Arabia
電話番号Tel +966 11 494 9555
WebサイトWWW.BLOM.SA