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BLNK:US
NASDAQ CM
2.85
USD
0.01
0.35%
更新日時 2018/03/10
始値
2.82
安値 - 高値 レンジ（日）
2.81 - 2.95
出来高
25,616
前日終値
2.84
52週レンジ
2.51 - 33.70
1年トータルリターン
-71.52%
始値
2.82
安値 - 高値 レンジ（日）
2.81 - 2.95
出来高
25,616
前日終値
2.84
52週レンジ
2.51 - 33.70
1年トータルリターン
-71.52%
年初来リターン
-36.67%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-36.63
時価総額 (百万 USD)
54.802
発行済株式数 (百万)
19.229
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.99
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Electrical Power Equipment
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企業概要
ブリンク・チャージング（Blink Charging Co.）は電力設備メーカー。電気自動車の充電ステーションを運営する。建物保有者、駐車場、地方自治体、スポーツ施設、その他公共エリア向けに充電ステーションを開発する。米国で事業を展開。
住所3284 North 29th Court
Hollywood, FL 33020-1320
United States
電話番号1-305-521-0200
Webサイトwww.blinkcharging.com