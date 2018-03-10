企業概要

ブリンク・チャージング（Blink Charging Co.）は電力設備メーカー。電気自動車の充電ステーションを運営する。建物保有者、駐車場、地方自治体、スポーツ施設、その他公共エリア向けに充電ステーションを開発する。米国で事業を展開。