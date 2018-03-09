SSQ Hexavest All-Country Glo
BLASHOD:CN
10.75
CAD
0.03
0.29%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.10
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.87%
前日終値
10.78
52週レンジ
9.96 - 11.10
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.7497
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SSQ Hexavest All-Country Global Equity GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所2525 Laurier Boulevard
Quebec City QC G1V 2L2
電話番号-
Webサイト
-