SSQ Fiera Capital Hedged US
BLASFEN:CN
12.70
CAD
0.20
1.60%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 13.21
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
4.37%
前日終値
12.51
52週レンジ
10.53 - 13.21
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
12.7049
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SSQ Fiera Capital Hedged U.S. Equity GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所2525 Laurier Boulevard
Quebec City QC G1V 2L2
電話番号-
Webサイト
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