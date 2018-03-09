Equitable Life Trimark Fund
BLAELFC:CN
10.61
CAD
0.08
0.71%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.14 - 10.78
年初来リターン
3.42%
前日終値
10.54
52週レンジ
9.14 - 10.78
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.613
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Equitable Life Trimark Fund Select is a segregated fund incorporated in Canada.
住所One Westmount Road North
P.O. Box 1603, Stn Waterloo
Waterloo, Ontario N2J 4C7
Canada
電話番号519.886.5110
Webサイト
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