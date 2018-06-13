Canada Life Global Monthly I
BLACL1E:CN
10.80
CAD
0.02
0.23%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.09 - 10.92
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.86%
前日終値
10.82
52週レンジ
10.09 - 10.92
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.8001
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
1.710
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Canada Life Global Monthly Income (London Capital) is a segregated fund incorporated in Canada.
住所330 University Avenue
Toronto ON M5G 1R8
Canada
電話番号1-888-252-1847
Webサイトwww.canadalife.com