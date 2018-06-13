BMO Income ETF Portfolio GIF
BLABI7D:CN
10.31
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.43
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
10.33
52週レンジ
9.99 - 10.43
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.3074
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Income ETF Portfolio GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所BMO Investments Inc
77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号1-416-956-2271
Webサイトwww.bmo.com