BMO Balanced ETF Portfolio G
BLABB7F:CN
11.21
CAD
0.04
0.31%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.44 - 11.25
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.14%
前日終値
11.24
52週レンジ
10.44 - 11.25
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
11.2069
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Balanced ETF Portfolio GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所BMO Investments Inc
77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号1-416-956-2271
Webサイトwww.bmo.com