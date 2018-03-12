BMO Balanced ETF Portfolio G
BLABB7C:CN
11.05
CAD
0.02
0.19%
更新日時 20:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 11.20
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.19%
前日終値
11.03
52週レンジ
10.40 - 11.20
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
11.0484
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Balanced ETF Portfolio GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所BMO Investments Inc
77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号1-416-956-2271
Webサイトwww.bmo.com