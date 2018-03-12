BMO Balanced ETF Portfolio G
BLABB1C:CN
10.45
CAD
0.02
0.18%
更新日時 20:59 JST 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.86 - 10.60
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.12%
前日終値
10.43
52週レンジ
9.86 - 10.60
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.451
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BMO Balanced ETF Portfolio GIF is a segregated fund incorporated in Canada.
住所BMO Investments Inc
77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号1-416-956-2271
Webサイトwww.bmo.com