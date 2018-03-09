ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ･ｴﾌﾟｼﾛﾝFI

BELEPSC:SM
2,400.23
EUR
10.68
0.45%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,370.22 - 2,418.33
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,389.55
52週レンジ
2,370.22 - 2,418.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2,400.228
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
233.343
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARLOS CEREZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMG:NA
AMGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒﾀﾗｼﾞｶﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
875.14 千 31.55 百万 10.17
SMS:LN
ｽﾏｰﾄ･ﾒｰﾀﾘﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
1.21 百万 9.54 百万 3.07
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
469.90 千 9.53 百万 3.07
PTEC:LN
ﾌﾟﾚｲﾃｯｸ
909.74 千 9.48 百万 3.06
CAPIO:SS
ｶﾋﾟｵ
1.91 百万 9.44 百万 3.04
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
277.03 千 9.37 百万 3.02
HLE:GR
ﾍﾗ
185.08 千 9.28 百万 2.99
TDC:DC
TDC
1.85 百万 9.07 百万 2.92
HTO:GA
ﾍﾚﾆｯｸ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
850.05 千 8.70 百万 2.80
AMEAS:FH
ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂ
386.99 千 8.68 百万 2.80
企業概要
ベルグラビア・エプシロンFI（Belgravia Epsilon FI）は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。 ファンドの目的は平均年率6-10%のリターンの獲得。最大年率ボラティリティを10%と想定。 投資対象は、経済協力開発機構（OECD）加盟国で発行・上場されている株式と格付けがA-以上の債券。資産配分、業種、時価総額、通貨および満期に関する制限はなし。
住所
Belgravia Capital SGIIC
C/ Nunez de Balboa, 120 4 Dcha
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-515-8590
Webサイト
www.belgraviacapital.es