ﾍﾞﾙｸﾞﾗﾋﾞｱ･ｴﾌﾟｼﾛﾝFI
BELEPSC:SM
2,400.23
EUR
10.68
0.45%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,370.22 - 2,418.33
前日終値
2,389.55
52週レンジ
2,370.22 - 2,418.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2,400.228
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
233.343
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARLOS CEREZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMG:NA
AMGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒﾀﾗｼﾞｶﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|875.14 千
|31.55 百万
|10.17
|
SMS:LN
ｽﾏｰﾄ･ﾒｰﾀﾘﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|1.21 百万
|9.54 百万
|3.07
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|469.90 千
|9.53 百万
|3.07
|
PTEC:LN
ﾌﾟﾚｲﾃｯｸ
|909.74 千
|9.48 百万
|3.06
|
CAPIO:SS
ｶﾋﾟｵ
|1.91 百万
|9.44 百万
|3.04
|
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
|277.03 千
|9.37 百万
|3.02
|
HLE:GR
ﾍﾗ
|185.08 千
|9.28 百万
|2.99
|
TDC:DC
TDC
|1.85 百万
|9.07 百万
|2.92
|
HTO:GA
ﾍﾚﾆｯｸ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|850.05 千
|8.70 百万
|2.80
|
AMEAS:FH
ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂ
|386.99 千
|8.68 百万
|2.80
企業概要
ベルグラビア・エプシロンFI（Belgravia Epsilon FI）は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。 ファンドの目的は平均年率6-10%のリターンの獲得。最大年率ボラティリティを10%と想定。 投資対象は、経済協力開発機構（OECD）加盟国で発行・上場されている株式と格付けがA-以上の債券。資産配分、業種、時価総額、通貨および満期に関する制限はなし。
住所Belgravia Capital SGIIC
C/ Nunez de Balboa, 120 4 Dcha
28006 Madrid
Spain
電話番号34-91-515-8590
Webサイトwww.belgraviacapital.es