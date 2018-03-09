BB FIM CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
6.1068
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6098 - 6.1068
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
6.1053
52週レンジ
5.6098 - 6.1068
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
6.106815
資産総額 (十億 BRL) ( 03/09/2018)
2.484
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK690488:COR
25.67 千 240.75 百万 9.96
JV530071:COR
20.33 千 190.71 百万 7.89
AL933131:COR
18.30 千 171.62 百万 7.10
EK904757:COR
14.14 千 132.59 百万 5.49
EK367861:COR
10.69 千 100.25 百万 4.15
AO355335:COR
8.50 千 79.71 百万 3.30
LW810668:COR
7.89 千 73.96 百万 3.06
EK690056:COR
45.00 千 42.67 百万 1.77
JV529062:COR
44.80 千 39.19 百万 1.62
EK033573:COR
2.43 千 22.83 百万 0.94
企業概要
BB FIM CP Sistema Unicred is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br