BB FIM CP Sistema Unicred
BBUNCSP:BZ
6.1068
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6098 - 6.1068
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
1.27%
前日終値
6.1053
52週レンジ
5.6098 - 6.1068
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
6.106815
資産総額 (十億 BRL) ( 03/09/2018)
2.484
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK690488:COR
|25.67 千
|240.75 百万
|9.96
|
JV530071:COR
|20.33 千
|190.71 百万
|7.89
|
AL933131:COR
|18.30 千
|171.62 百万
|7.10
|
EK904757:COR
|14.14 千
|132.59 百万
|5.49
|
EK367861:COR
|10.69 千
|100.25 百万
|4.15
|
AO355335:COR
|8.50 千
|79.71 百万
|3.30
|
LW810668:COR
|7.89 千
|73.96 百万
|3.06
|
EK690056:COR
|45.00 千
|42.67 百万
|1.77
|
JV529062:COR
|44.80 千
|39.19 百万
|1.62
|
EK033573:COR
|2.43 千
|22.83 百万
|0.94
企業概要
BB FIM CP Sistema Unicred is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号55-21-3808-7500
Webサイトwww.bb.com.br