BB RF CP Lp Dedicado Ans 20

BBRLPDD:BZ
2.16
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.16
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
2.16
52週レンジ
1.99 - 2.16
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2.163078
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
946.321
設定日
07/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ511039:COR
10.36 千 97.15 百万 10.28
EI752206:COR
9.48 千 88.90 百万 9.41
AL933131:COR
6.85 千 64.23 百万 6.80
EJ763863:COR
6.56 千 61.52 百万 6.51
EK367861:COR
6.29 千 58.99 百万 6.25
EK690488:COR
6.27 千 58.80 百万 6.22
EK033573:COR
5.93 千 55.63 百万 5.89
JV530071:COR
5.72 千 53.62 百万 5.68
EK904757:COR
5.07 千 47.53 百万 5.03
LW810668:COR
5.00 千 46.89 百万 4.96
企業概要
BB RF CP Lp Dedicado Ans 20 Milhoes FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br