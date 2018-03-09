BB RF CP Lp Dedicado Ans 20
BBRLPDD:BZ
2.16
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.16
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.21%
前日終値
2.16
52週レンジ
1.99 - 2.16
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2.163078
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
946.321
設定日
07/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ511039:COR
|10.36 千
|97.15 百万
|10.28
|
EI752206:COR
|9.48 千
|88.90 百万
|9.41
|
AL933131:COR
|6.85 千
|64.23 百万
|6.80
|
EJ763863:COR
|6.56 千
|61.52 百万
|6.51
|
EK367861:COR
|6.29 千
|58.99 百万
|6.25
|
EK690488:COR
|6.27 千
|58.80 百万
|6.22
|
EK033573:COR
|5.93 千
|55.63 百万
|5.89
|
JV530071:COR
|5.72 千
|53.62 百万
|5.68
|
EK904757:COR
|5.07 千
|47.53 百万
|5.03
|
LW810668:COR
|5.00 千
|46.89 百万
|4.96
企業概要
BB RF CP Lp Dedicado Ans 20 Milhoes FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号55-21-3808-7500
Webサイトwww.bb.com.br