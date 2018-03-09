BB RF Liquidez FI RF

BBRFXLQ:BZ
1.83
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.83
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.60 - 1.83
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1.82662
資産総額 (十億 BRL) ( 03/09/2018)
15.192
設定日
06/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC326731:COR
206.41 千 1.27 十億 8.80
EI840463:COR
379.46 千 1.24 十億 8.59
EI143600:COR
338.32 千 1.19 十億 8.24
EK026705:COR
350.27 千 1.16 十億 8.05
EI143592:COR
279.25 千 942.74 百万 6.55
EI143596:COR
246.53 千 855.09 百万 5.94
ED182915:COR
220.80 千 727.66 百万 5.06
EC368973:COR
175.00 千 686.78 百万 4.77
EK697111:COR
170.00 千 606.65 百万 4.22
ED575776:COR
139.09 千 488.59 百万 3.40
企業概要
BB RF Liquidez FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. this fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br