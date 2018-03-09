BB RF Liquidez FI RF
BBRFXLQ:BZ
1.83
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.83
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
3.97%
前日終値
1.83
52週レンジ
1.60 - 1.83
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1.82662
資産総額 (十億 BRL) ( 03/09/2018)
15.192
設定日
06/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC326731:COR
|206.41 千
|1.27 十億
|8.80
|
EI840463:COR
|379.46 千
|1.24 十億
|8.59
|
EI143600:COR
|338.32 千
|1.19 十億
|8.24
|
EK026705:COR
|350.27 千
|1.16 十億
|8.05
|
EI143592:COR
|279.25 千
|942.74 百万
|6.55
|
EI143596:COR
|246.53 千
|855.09 百万
|5.94
|
ED182915:COR
|220.80 千
|727.66 百万
|5.06
|
EC368973:COR
|175.00 千
|686.78 百万
|4.77
|
EK697111:COR
|170.00 千
|606.65 百万
|4.22
|
ED575776:COR
|139.09 千
|488.59 百万
|3.40
企業概要
BB RF Liquidez FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. this fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号55-21-3808-7500
Webサイトwww.bb.com.br