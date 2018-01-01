ﾋﾞｰﾀｰ･ﾍﾞｯﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
BBEDF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
21.956
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
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企業概要
ビーター・ベッド・ホールディング（Beter Bed Holding NV）は、寝室家具を欧州で販 売。オランダ、ベルギー、ドイツ、オーストリア、スイス、ポーランドなどの国々で店舗を通じた小売事業を展開。オランダ、ドイツ、ベルギーなどでブランド製品の卸売りも手掛ける。
住所Linie 27
Uden, 5405 AR
Netherlands
電話番号31-41-333-8819
Webサイトwww.beterbedholding.nl