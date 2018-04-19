BB Adamant Global Biotech
BBABSTC:SW
Pending Listing
CHF
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 03/09/2018)
102.045
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN LACH / HANNS FROHNMEYER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CELG:US
セルジーン
|77.00 千
|9.52 百万
|8.45
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|28.00 千
|8.09 百万
|7.18
|
AMGN:US
アムジェン
|45.70 千
|8.08 百万
|7.17
|
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
|97.00 千
|6.85 百万
|6.07
|
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|18.00 千
|6.73 百万
|5.97
|
INCY:US
ｲﾝｻｲﾄ
|41.50 千
|5.53 百万
|4.91
|
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
|30.00 千
|5.03 百万
|4.46
|
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|47.00 千
|4.27 百万
|3.78
|
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|29.60 千
|3.89 百万
|3.45
|
BMRN:US
ﾊﾞｲｵﾏﾘﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ
|40.00 千
|3.76 百万
|3.34
企業概要
BB Adamant Global Biotech is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to obtain long-term capital growth with active management. The Fund invests on a global basis in the shares of companies in the biotech sector.
住所Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号Tel: +41 58 344 49 00
Webサイトwww.swisscanto.ch