BB Adamant Global Biotech

BBABSTC:SW
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CHF
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 03/09/2018)
102.045
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN LACH / HANNS FROHNMEYER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CELG:US
セルジーン
77.00 千 9.52 百万 8.45
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
28.00 千 8.09 百万 7.18
AMGN:US
アムジェン
45.70 千 8.08 百万 7.17
GILD:US
ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
97.00 千 6.85 百万 6.07
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
18.00 千 6.73 百万 5.97
INCY:US
ｲﾝｻｲﾄ
41.50 千 5.53 百万 4.91
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
30.00 千 5.03 百万 4.46
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
47.00 千 4.27 百万 3.78
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
29.60 千 3.89 百万 3.45
BMRN:US
ﾊﾞｲｵﾏﾘﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ
40.00 千 3.76 百万 3.34
企業概要
BB Adamant Global Biotech is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to obtain long-term capital growth with active management. The Fund invests on a global basis in the shares of companies in the biotech sector.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch