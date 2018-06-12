Analyst 0B Globalbonds With

AYNCHMF:IT
100.90
ILs
0.12
0.12%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.90 - 106.05
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
101.02
52週レンジ
100.90 - 106.05
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
100.9
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
50.038
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FVM8:COM
24.00 9.51 百万 14.30
AQ106090:COR
837.00 2.86 百万 4.30
LW164835:COR
800.00 2.75 百万 4.14
EJ286764:COR
800.00 2.71 百万 4.07
EJ477884:COR
700.00 2.46 百万 3.70
AL329954:COR
700.00 2.46 百万 3.70
EJ052981:COR
650.00 2.35 百万 3.53
EK438230:COR
600.00 2.13 百万 3.20
EJ826058:COR
550.00 1.97 百万 2.96
EK738949:COR
550.00 1.92 百万 2.89
企業概要
Analyst 0B! Globalbonds With No Equity Foreign Currency Hedged - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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