Analyst 1B US Bond + 10% Us

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商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.77 - 106.47
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前日終値
103.78
52週レンジ
102.77 - 106.47
1年トータルリターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
17.673
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ286764:COR
250.00 889.82 千 5.26
EJ533370:COR
200.00 738.18 千 4.37
EJ052981:COR
175.00 666.41 千 3.94
EJ477884:COR
152.00 564.69 千 3.34
912828N7:GOV
150.00 556.60 千 3.29
JV890722:COR
140.00 523.84 千 3.10
EJ296745:COR
140.00 521.41 千 3.08
912828B2:GOV
130.00 495.16 千 2.93
EI262388:COR
130.00 480.24 千 2.84
JV646611:COR
130.00 478.82 千 2.83
企業概要
Analyst 1B Us Bond + 10% Us Equity Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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