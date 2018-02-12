Analyst 1B US Bond + 10% Us
AYIBIMF:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.77 - 106.47
前日終値
103.78
52週レンジ
102.77 - 106.47
1年トータルリターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
17.673
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ286764:COR
|250.00
|889.82 千
|5.26
|
EJ533370:COR
|200.00
|738.18 千
|4.37
|
EJ052981:COR
|175.00
|666.41 千
|3.94
|
EJ477884:COR
|152.00
|564.69 千
|3.34
|
912828N7:GOV
|150.00
|556.60 千
|3.29
|
JV890722:COR
|140.00
|523.84 千
|3.10
|
EJ296745:COR
|140.00
|521.41 千
|3.08
|
912828B2:GOV
|130.00
|495.16 千
|2.93
|
EI262388:COR
|130.00
|480.24 千
|2.84
|
JV646611:COR
|130.00
|478.82 千
|2.83
企業概要
Analyst 1B Us Bond + 10% Us Equity Hedged Foreign Currency - Mutual Fund
住所Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-7147147 Tel
Webサイト
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