ﾌｧｰｽﾄ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾒﾀﾙｽﾞ
ASKDF:US
OTC US
0.28
USD
0.00
1.54%
更新日時 2018/06/13
始値
0.29
安値 - 高値 レンジ（日）
0.28 - 0.29
出来高
800
前日終値
0.29
52週レンジ
0.10 - 0.32
1年トータルリターン
93.59%
始値
0.29
安値 - 高値 レンジ（日）
0.28 - 0.29
出来高
800
前日終値
0.29
52週レンジ
0.10 - 0.32
1年トータルリターン
93.59%
年初来リターン
84.07%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
3.474
発行済株式数 (百万)
12.377
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
ファースト・エナジー・メタルズ（First Energy Metals Limited）は鉱業会社。天然資 源の探鉱および生産を手掛ける。
住所675 West Hastings Street
Suite 1601
Vancouver, BC V6B 1N2
Canada
電話番号1-604-687-4622
Webサイト
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