企業概要

アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド（Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。