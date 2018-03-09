ｱｯｼｭﾓｱSICAB-新興国市場自国通
ASHZ2EI:LX
100.58
EUR
0.31
0.31%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.27 - 100.87
前日終値
100.27
52週レンジ
100.27 - 100.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
100.58
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
4.308
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ060294:COR
|484.37 千
|161.55 百万
|4.72
|
JV534152:COR
|486.57 千
|160.53 百万
|4.69
|
EK016928:COR
|435.55 千
|144.68 百万
|4.23
|
EJ192251:COR
|341.15 百万
|120.32 百万
|3.51
|
EI840463:COR
|117.15 千
|119.77 百万
|3.50
|
JV480517:COR
|6.02 百万
|95.87 百万
|2.80
|
CP507394:COR
|1.11 百万
|92.00 百万
|2.69
|
EI561607:COR
|16.02 百万
|87.65 百万
|2.56
|
EK925280:COR
|5.40 百万
|86.48 百万
|2.53
|
AO249148:COR
|460.00 千
|68.82 百万
|2.01
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド（Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-27-62-22-233 Tel
Webサイトwww.ashmoregroup.com