ｱｯｼｭﾓｱSICAB-新興国市場自国通

ASHZ2EI:LX
100.58
EUR
0.31
0.31%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.27 - 100.87
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.27
52週レンジ
100.27 - 100.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
100.58
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
4.308
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ060294:COR
484.37 千 161.55 百万 4.72
JV534152:COR
486.57 千 160.53 百万 4.69
EK016928:COR
435.55 千 144.68 百万 4.23
EJ192251:COR
341.15 百万 120.32 百万 3.51
EI840463:COR
117.15 千 119.77 百万 3.50
JV480517:COR
6.02 百万 95.87 百万 2.80
CP507394:COR
1.11 百万 92.00 百万 2.69
EI561607:COR
16.02 百万 87.65 百万 2.56
EK925280:COR
5.40 百万 86.48 百万 2.53
AO249148:COR
460.00 千 68.82 百万 2.01
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド（Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel
Webサイト
www.ashmoregroup.com