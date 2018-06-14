ｱﾚｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ARES:US
New York
20.90
USD
0.35
1.65%
更新日時 2018/06/14
始値
21.20
安値 - 高値 レンジ（日）
20.85 - 21.55
出来高
284,424
前日終値
21.25
52週レンジ
17.25 - 25.95
1年トータルリターン
25.99%
始値
21.20
安値 - 高値 レンジ（日）
20.85 - 21.55
出来高
284,424
前日終値
21.25
52週レンジ
17.25 - 25.95
1年トータルリターン
25.99%
年初来リターン
4.50%
株価収益率(PER) (TTM)
53.73
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.39
時価総額 (十億 USD)
4.553
発行済株式数 (百万)
97.523
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.04
直近配当利回り（税込）
5.36%
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Management
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企業概要
アレス・マネジメント（Ares Management, L.P）は資産管理会社。取引可能クレジット、直接融資、プライベートエクイティ、不動産市場に注力する。優先債務から普通株式までのあらゆる企業資本構造レベルでの投資も手掛ける。
住所2000 Avenue of the Stars
Los Angeles, CA 90067
United States
電話番号-
Webサイトwww.aresmgmt.com