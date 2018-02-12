Meitav Dash 4D Emerging Mark
APXDOLR:IT
ILs
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
434.16 - 480.44
前日終値
460.41
52週レンジ
434.16 - 480.44
1年トータルリターン
-3.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
3.196
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BEZQ:IT
ベゼック
|60.00 千
|314.40 千
|9.41
|
PLUS:LN
ﾌﾟﾗｽ500
|6.40 千
|288.26 千
|8.63
|
SNCM:IT
Suny Cellular Communication
|132.83 千
|285.32 千
|8.54
|
LBTYK:US
リバティ・グローバル
|2.50 千
|269.69 千
|8.08
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|4.40 千
|263.26 千
|7.88
|
IESC:US
IESﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.75 千
|232.90 千
|6.97
|
QRTEA:US
ﾘﾊﾞﾃｨ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ
|2.70 千
|230.51 千
|6.90
|
FLYB:LN
ﾌﾗｲﾌﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|145.00 千
|230.20 千
|6.89
|
SUS:LN
S&U
|1.90 千
|211.73 千
|6.34
|
TCH:FP
テクニカラー
|15.50 千
|197.59 千
|5.92
企業概要
Meitav Dash 4D Emerging Markets is an open-end investment company incorporated in Israel. The objective is to invest in emerging markets equity funds.
住所DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号+972-3-6843374
Webサイト
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