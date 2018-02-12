Analyst 4D Global Equity - M
ANY4GLE:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.39 - 127.35
前日終値
121.28
52週レンジ
109.39 - 127.35
1年トータルリターン
9.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
26.250
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VWO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂET
|12.50 千
|1.91 百万
|7.80
|
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
|4.45 千
|897.74 千
|3.66
|
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
|3.75 千
|730.64 千
|2.98
|
MCHI:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾁｬｲﾅETF
|3.05 千
|644.71 千
|2.63
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|1.00 千
|622.54 千
|2.54
|
ORCL:US
オラクル
|3.50 千
|621.78 千
|2.53
|
ENGI:FP
ｴﾝｼﾞｰ
|10.90 千
|619.06 千
|2.52
|
NVS:US
ノバルティス
|2.00 千
|606.28 千
|2.47
|
AAXJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｱｼﾞｱ諸国除日本ETF
|2.40 千
|604.92 千
|2.47
|
C:US
シティグループ
|2.40 千
|584.51 千
|2.38
企業概要
Analyst 4D Global Equity - Mutual Fund
住所Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-7147147 Tel
Webサイト
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