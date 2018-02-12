Analyst 4D Global Equity - M

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.39 - 127.35
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前日終値
121.28
52週レンジ
109.39 - 127.35
1年トータルリターン
9.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
26.250
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VWO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂET
12.50 千 1.91 百万 7.80
VGK:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF
4.45 千 897.74 千 3.66
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
3.75 千 730.64 千 2.98
MCHI:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾁｬｲﾅETF
3.05 千 644.71 千 2.63
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
1.00 千 622.54 千 2.54
ORCL:US
オラクル
3.50 千 621.78 千 2.53
ENGI:FP
ｴﾝｼﾞｰ
10.90 千 619.06 千 2.52
NVS:US
ノバルティス
2.00 千 606.28 千 2.47
AAXJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｱｼﾞｱ諸国除日本ETF
2.40 千 604.92 千 2.47
C:US
シティグループ
2.40 千 584.51 千 2.38
企業概要
Analyst 4D Global Equity - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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