安踏体育用品 [ｱﾝﾀ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾌﾟﾛ
ANTAN:MM
Mexico
99.84
MXN
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更新日時 2018/03/09
出来高
157,000
前日終値
99.84
52週レンジ
99.84 - 99.84
出来高
157,000
前日終値
99.84
52週レンジ
99.84 - 99.84
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
268.027
発行済株式数 (十億)
2.685
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Specialty Apparel Stores
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企業概要
安踏体育用品[ｱﾝﾀ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ]（ANTA Sports Products Limited）は靴・衣料品メーカー。プロアスリート・一般消費者を対象とした靴や衣類を中心とするスポーツウエアのデザイン、開発、製造、販売を手掛ける。
住所Dongshan Industrial Zone
Chidian Town
Jinjiang City, 362212
China
電話番号86-595-8592-6666
Webサイトwww.ir.anta.com