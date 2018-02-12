Analyst Global Equity U.S.
ANLGLUS:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.97 - 130.67
前日終値
124.86
52週レンジ
115.97 - 130.67
1年トータルリターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
76.016
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|6.10 千
|4.23 百万
|6.57
|
ORCL:US
オラクル
|18.00 千
|2.97 百万
|4.62
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|19.50 千
|2.73 百万
|4.24
|
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
|7.50 千
|2.40 百万
|3.73
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|8.00 千
|2.38 百万
|3.70
|
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
|5.70 千
|2.36 百万
|3.67
|
NVS:US
ノバルティス
|6.35 千
|1.86 百万
|2.89
|
PFE:US
ファイザー
|13.90 千
|1.76 百万
|2.73
|
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
|3.60 千
|1.69 百万
|2.63
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|12.50 千
|1.67 百万
|2.60
企業概要
Analyst Global Equity U.S. is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try and achieve excess return over the S&P 500. At least 50% of the fund's assets will be exposed to US equities and exposure to non-US equities will not exceed 30%.
住所Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-7147147 Tel
Webサイト
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