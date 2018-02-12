Analyst Global Equity U.S.

ANLGLUS:IT
の価格がありません ANLGLUS:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.97 - 130.67
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.86
52週レンジ
115.97 - 130.67
1年トータルリターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
76.016
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
6.10 千 4.23 百万 6.57
ORCL:US
オラクル
18.00 千 2.97 百万 4.62
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
19.50 千 2.73 百万 4.24
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
7.50 千 2.40 百万 3.73
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
8.00 千 2.38 百万 3.70
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
5.70 千 2.36 百万 3.67
NVS:US
ノバルティス
6.35 千 1.86 百万 2.89
PFE:US
ファイザー
13.90 千 1.76 百万 2.73
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
3.60 千 1.69 百万 2.63
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
12.50 千 1.67 百万 2.60
企業概要
Analyst Global Equity U.S. is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try and achieve excess return over the S&P 500. At least 50% of the fund's assets will be exposed to US equities and exposure to non-US equities will not exceed 30%.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-