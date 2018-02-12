Analyst 4D Europa
ANAEOSA:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
337.79 - 397.43
前日終値
375.42
52週レンジ
337.79 - 397.43
1年トータルリターン
12.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
25.624
設定日
12/27/1994
直近配当額 ( 09/15/1999)
2.627
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANALYST IMS
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SXXPIEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽ ﾖｰﾛｯﾊﾟ600 DE
|7.00 千
|1.10 百万
|5.10
|
NOVN:SW
ノバルティス
|3.55 千
|1.06 百万
|4.90
|
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.48 千
|905.01 千
|4.18
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|4.40 千
|882.18 千
|4.07
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.60 千
|793.43 千
|3.66
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|1.98 千
|716.03 千
|3.31
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|1.80 千
|709.05 千
|3.27
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|6.30 千
|698.68 千
|3.23
|
IFX:GR
ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|7.10 千
|683.80 千
|3.16
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|7.50 千
|655.86 千
|3.03
企業概要
Analyst 4D Europa is an open-ended investment fund registered in Israel. The objective of the fund is to provide capital appreciation and income by investing in equities of businesses operating in Europe and listed on European exchanges.
住所Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号972-3-7147147 Tel
Webサイト
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