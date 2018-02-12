Alumot 2C Managed Portfolio

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.92 - 114.69
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前日終値
111.84
52週レンジ
105.92 - 114.69
1年トータルリターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
58.903
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EF800108:COR
2.61 千 3.67 百万 8.92
QJ817602:COR
500.00 1.75 百万 4.25
XLK:US
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
5.60 千 1.25 百万 3.04
AP463964:COR
1.17 千 1.22 百万 2.97
EJ882876:COR
1.15 千 1.20 百万 2.93
XLP:US
ｺﾝｼｭｰﾏｰｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPD
6.02 千 1.19 百万 2.89
EJ882912:COR
891.23 1.07 百万 2.60
AQ458804:COR
1.00 千 1.02 百万 2.48
PTBS285:IT
Psagot Sal Tel Bond Shekel S
27.07 千 1.02 百万 2.48
AQ324383:COR
989.37 1.00 百万 2.44
企業概要
Alumot 2C Managed Portfolio - Mutual Fund
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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