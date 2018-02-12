Alumot 2C Managed Portfolio
AM2CMNP:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.92 - 114.69
前日終値
111.84
52週レンジ
105.92 - 114.69
1年トータルリターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
58.903
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EF800108:COR
|2.61 千
|3.67 百万
|8.92
|
QJ817602:COR
|500.00
|1.75 百万
|4.25
|
XLK:US
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|5.60 千
|1.25 百万
|3.04
|
AP463964:COR
|1.17 千
|1.22 百万
|2.97
|
EJ882876:COR
|1.15 千
|1.20 百万
|2.93
|
XLP:US
ｺﾝｼｭｰﾏｰｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPD
|6.02 千
|1.19 百万
|2.89
|
EJ882912:COR
|891.23
|1.07 百万
|2.60
|
AQ458804:COR
|1.00 千
|1.02 百万
|2.48
|
PTBS285:IT
Psagot Sal Tel Bond Shekel S
|27.07 千
|1.02 百万
|2.48
|
AQ324383:COR
|989.37
|1.00 百万
|2.44
企業概要
Alumot 2C Managed Portfolio - Mutual Fund
住所Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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