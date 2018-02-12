Alumot 1D Global Bonds - Mut

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.86 - 97.86
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前日終値
92.65
52週レンジ
91.86 - 97.86
1年トータルリターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
-
重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
1.743
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
IBND:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｲﾝﾀｰ
1.45 千 176.56 千 10.38
SLQD:US
iｼｪｱｰｽﾞ0-5年投資適格社債ETF
995.00 173.63 千 10.21
CRED:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ米国ｸﾚｼﾞｯﾄ債券ETF
445.00 173.04 千 10.17
LQD:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適
410.00 172.82 千 10.16
CIU:US
iｼｪｱｰｽﾞ 中期ｸﾚｼﾞｯﾄ債ETF
455.00 172.49 千 10.14
CSJ:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国ｸﾚｼﾞｯﾄ債券1-3年ET
475.00 172.39 千 10.14
VCSH:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF
625.00 172.06 千 10.12
SPIB:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ中期
1.42 千 168.71 千 9.92
SPSB:US
SPDRﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ短期社債ETF
1.55 千 163.65 千 9.62
CORP:US
ﾋﾟﾑｺ投資適格社債ETF
425.00 155.43 千 9.14
企業概要
Alumot 1D Global Bonds - Mutual Fund
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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