Alumot 1D Global Bonds - Mut
ALU1DMF:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.86 - 97.86
前日終値
92.65
52週レンジ
91.86 - 97.86
1年トータルリターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
1.743
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IBND:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｲﾝﾀｰ
|1.45 千
|176.56 千
|10.38
|
SLQD:US
iｼｪｱｰｽﾞ0-5年投資適格社債ETF
|995.00
|173.63 千
|10.21
|
CRED:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ米国ｸﾚｼﾞｯﾄ債券ETF
|445.00
|173.04 千
|10.17
|
LQD:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適
|410.00
|172.82 千
|10.16
|
CIU:US
iｼｪｱｰｽﾞ 中期ｸﾚｼﾞｯﾄ債ETF
|455.00
|172.49 千
|10.14
|
CSJ:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国ｸﾚｼﾞｯﾄ債券1-3年ET
|475.00
|172.39 千
|10.14
|
VCSH:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF
|625.00
|172.06 千
|10.12
|
SPIB:US
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ中期
|1.42 千
|168.71 千
|9.92
|
SPSB:US
SPDRﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ短期社債ETF
|1.55 千
|163.65 千
|9.62
|
CORP:US
ﾋﾟﾑｺ投資適格社債ETF
|425.00
|155.43 千
|9.14
企業概要
Alumot 1D Global Bonds - Mutual Fund
住所Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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