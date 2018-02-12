Altshuler Shaham 0B Global B
ALTGBND:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.18 - 110.13
前日終値
107.76
52週レンジ
107.18 - 110.13
1年トータルリターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
521.223
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK151017:COR
|6.41 千
|23.80 百万
|4.84
|
JV646611:COR
|5.59 千
|20.31 百万
|4.13
|
AO535582:COR
|20.00 千
|19.98 百万
|4.07
|
EK751898:COR
|5.48 千
|19.17 百万
|3.90
|
AM000929:COR
|17.50 千
|17.50 百万
|3.56
|
EK470271:COR
|4.70 千
|16.82 百万
|3.42
|
AM421236:COR
|16.37 千
|16.37 百万
|3.33
|
AN824138:COR
|15.00 千
|14.99 百万
|3.05
|
EJ521335:COR
|4.16 千
|14.99 百万
|3.05
|
EI993417:COR
|3.66 千
|14.53 百万
|2.96
企業概要
Altshuler Shaham 0B Global Bonds Protected Foreign Currency is an open-end fund registered in Israel.
住所Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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