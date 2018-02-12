Altshuler Shaham 0B Global B

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.18 - 110.13
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前日終値
107.76
52週レンジ
107.18 - 110.13
1年トータルリターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
521.223
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK151017:COR
6.41 千 23.80 百万 4.84
JV646611:COR
5.59 千 20.31 百万 4.13
AO535582:COR
20.00 千 19.98 百万 4.07
EK751898:COR
5.48 千 19.17 百万 3.90
AM000929:COR
17.50 千 17.50 百万 3.56
EK470271:COR
4.70 千 16.82 百万 3.42
AM421236:COR
16.37 千 16.37 百万 3.33
AN824138:COR
15.00 千 14.99 百万 3.05
EJ521335:COR
4.16 千 14.99 百万 3.05
EI993417:COR
3.66 千 14.53 百万 2.96
企業概要
Altshuler Shaham 0B Global Bonds Protected Foreign Currency is an open-end fund registered in Israel.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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