Alpha Beta 2B 20/80

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.54 - 105.76
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前日終値
104.06
52週レンジ
102.54 - 105.76
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
15.376
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI629590:COR
1.23 千 1.54 百万 10.81
TBNSK45:IT
Tachlit Tel-Bond Shekel seri
35.84 千 1.32 百万 9.22
EI029011:COR
685.03 784.84 千 5.50
EI067570:COR
753.48 752.88 千 5.28
HRBND61:IT
Harel Sal Tel Bond- CPI Link
216.15 千 719.38 千 5.04
EF800108:COR
384.06 539.06 千 3.78
EJ303820:COR
387.48 468.66 千 3.29
ED563881:COR
216.11 341.69 千 2.40
EC877230:COR
202.51 308.75 千 2.17
AO168717:COR
293.12 300.59 千 2.11