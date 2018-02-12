Alpha Beta 2B 20/80
ALPBE80:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.54 - 105.76
前日終値
104.06
52週レンジ
102.54 - 105.76
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
15.376
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI629590:COR
|1.23 千
|1.54 百万
|10.81
|
TBNSK45:IT
Tachlit Tel-Bond Shekel seri
|35.84 千
|1.32 百万
|9.22
|
EI029011:COR
|685.03
|784.84 千
|5.50
|
EI067570:COR
|753.48
|752.88 千
|5.28
|
HRBND61:IT
Harel Sal Tel Bond- CPI Link
|216.15 千
|719.38 千
|5.04
|
EF800108:COR
|384.06
|539.06 千
|3.78
|
EJ303820:COR
|387.48
|468.66 千
|3.29
|
ED563881:COR
|216.11
|341.69 千
|2.40
|
EC877230:COR
|202.51
|308.75 千
|2.17
|
AO168717:COR
|293.12
|300.59 千
|2.11