ｱﾙｼﾞｪﾌﾞﾘｽUCITSﾌｧﾝｽﾞ-ｱﾙｼﾞｪﾌﾞﾘ
ALGFIIS:ID
SGD
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.91 - 100.36
52週レンジ
93.91 - 100.36
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
592.052
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QZ098152:COR
|6.70 千
|6.70 百万
|3.60
|
AM017989:COR
|4.30 千
|4.77 百万
|2.56
|
ZZ206003:COR
|4.00 千
|4.74 百万
|2.54
|
EK064143:COR
|4.20 千
|4.31 百万
|2.31
|
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|73.60 千
|4.01 百万
|2.15
|
BX:US
ブラックストーン･グループ
|127.20 千
|3.71 百万
|1.99
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|76.10 千
|3.69 百万
|1.98
|
VOYA:US
ﾎﾞﾔ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|107.70 千
|3.48 百万
|1.87
|
EJ976458:COR
|3.50 千
|3.44 百万
|1.85
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|40.30 千
|3.22 百万
|1.73
企業概要
アルジェブリスUCITSファンズ-アルジェブリス･ファイナンシャル･インカム･ファンド（Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Income Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高配当利回りの株式および債券に投資することで、投資サイクル中に利益の最大化と優れたリスク調整後リターンの実現を目指す。企業価値のボトムアップ分析を通じてミスプライスされた機会の特定し、利益の実現を目指す。
住所Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号44-203-196-2520
Webサイトwww.algebris.com