Allianz Global Equity Uncons
ALGEUW9:LX
107,617.70
EUR
325.60
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95,848.23 - 107,617.70
前日終値
107,292.10
52週レンジ
95,848.23 - 107,617.70
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
107,617.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
44.239
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SCHNEIDER / TOBIAS KOHLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|2.03 千
|320.81 千
|4.45
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|3.12 千
|314.44 千
|4.36
|
AME:US
ｱﾒﾃｯｸ
|4.83 千
|307.00 千
|4.26
|
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
|3.69 千
|300.66 千
|4.17
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.58 千
|300.60 千
|4.17
|
SCHW:US
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ
|6.82 千
|300.22 千
|4.17
|
TMO:US
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|1.71 千
|293.92 千
|4.08
|
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|7.18 千
|292.16 千
|4.05
|
ASSAB:SS
ｱｯｻ･ｱﾌﾞﾛｲ
|15.45 千
|285.93 千
|3.97
|
ROP:US
ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|1.22 千
|278.69 千
|3.87
企業概要
Allianz Global Equity Unconstrained is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in at least 90% of it's assets in equities on a global market.
住所Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号49-69-24431-140 Tel
Webサイトwww.allianzgi.com