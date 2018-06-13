Allianz Global Equity Uncons

ALGEUW9:LX
107,617.70
EUR
325.60
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95,848.23 - 107,617.70
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前日終値
107,292.10
52週レンジ
95,848.23 - 107,617.70
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
107,617.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
44.239
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SCHNEIDER / TOBIAS KOHLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SPGI:US
S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
2.03 千 320.81 千 4.45
V:US
ﾋﾞｻﾞ
3.12 千 314.44 千 4.36
AME:US
ｱﾒﾃｯｸ
4.83 千 307.00 千 4.26
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
3.69 千 300.66 千 4.17
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.58 千 300.60 千 4.17
SCHW:US
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ
6.82 千 300.22 千 4.17
TMO:US
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
1.71 千 293.92 千 4.08
SSNC:US
SS&Cﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
7.18 千 292.16 千 4.05
ASSAB:SS
ｱｯｻ･ｱﾌﾞﾛｲ
15.45 千 285.93 千 3.97
ROP:US
ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
1.22 千 278.69 千 3.87
企業概要
Allianz Global Equity Unconstrained is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in at least 90% of it's assets in equities on a global market.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com