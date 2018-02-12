Alfa Beta 4D Global Equity
ALFBETY:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.44 - 122.72
前日終値
117.50
52週レンジ
107.44 - 122.72
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
11.263
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KGN:AU
Kogan.com Ltd
|8.32 千
|151.68 千
|1.41
|
SF:SS
Stillfront Group AB
|1.97 千
|150.94 千
|1.40
|
TPE:GR
PVA TePla
|3.14 千
|150.89 千
|1.40
|
HH:DC
H+Hｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|1.91 千
|149.07 千
|1.39
|
ERA:FP
エラメット
|353.00
|144.06 千
|1.34
|
AMBUB:DC
ｱﾝﾌﾞ
|2.19 千
|136.16 千
|1.27
|
WPRT:CN
ｳｴｽﾄﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｰｴﾙ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|10.78 千
|135.93 千
|1.26
|
BO:DC
バング＆オルフセン
|1.63 千
|134.27 千
|1.25
|
ROCKB:DC
ﾛｸﾞｳﾞｰﾙ･ｲﾝﾀﾅｼｵﾅﾙ
|137.00
|133.60 千
|1.24
|
RBREW:DC
ﾛｲﾔﾙ･ﾕﾆﾌﾞﾘｭｰ
|639.00
|131.63 千
|1.22