Alfa Beta 4D Global Equity

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.44 - 122.72
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前日終値
117.50
52週レンジ
107.44 - 122.72
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
11.263
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
KGN:AU
Kogan.com Ltd
8.32 千 151.68 千 1.41
SF:SS
Stillfront Group AB
1.97 千 150.94 千 1.40
TPE:GR
PVA TePla
3.14 千 150.89 千 1.40
HH:DC
H+Hｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1.91 千 149.07 千 1.39
ERA:FP
エラメット
353.00 144.06 千 1.34
AMBUB:DC
ｱﾝﾌﾞ
2.19 千 136.16 千 1.27
WPRT:CN
ｳｴｽﾄﾎﾟｰﾄ･ﾌｪｰｴﾙ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
10.78 千 135.93 千 1.26
BO:DC
バング＆オルフセン
1.63 千 134.27 千 1.25
ROCKB:DC
ﾛｸﾞｳﾞｰﾙ･ｲﾝﾀﾅｼｵﾅﾙ
137.00 133.60 千 1.24
RBREW:DC
ﾛｲﾔﾙ･ﾕﾆﾌﾞﾘｭｰ
639.00 131.63 千 1.22