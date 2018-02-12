Altshuler Shaham 1A 10/90 De
AL90DMF:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.40 - 104.85
前日終値
103.41
52週レンジ
102.40 - 104.85
1年トータルリターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
18.158
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828B3:GOV
|1.28 千
|4.49 百万
|30.32
|
AP007490:COR
|1.80 千
|1.80 百万
|12.14
|
EK151017:COR
|315.00
|1.17 百万
|7.90
|
EK751898:COR
|317.00
|1.11 百万
|7.49
|
JV519623:COR
|241.00
|877.03 千
|5.92
|
AF277430:COR
|183.00
|680.81 千
|4.60
|
JV646611:COR
|159.00
|577.81 千
|3.90
|
EK702066:COR
|132.00
|468.50 千
|3.16
|
EK811633:COR
|107.00
|463.60 千
|3.13
|
EK834863:COR
|93.00
|398.93 千
|2.69