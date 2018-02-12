Altshuler Shaham 1A 10/90 De

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.40 - 104.85
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前日終値
103.41
52週レンジ
102.40 - 104.85
1年トータルリターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
18.158
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828B3:GOV
1.28 千 4.49 百万 30.32
AP007490:COR
1.80 千 1.80 百万 12.14
EK151017:COR
315.00 1.17 百万 7.90
EK751898:COR
317.00 1.11 百万 7.49
JV519623:COR
241.00 877.03 千 5.92
AF277430:COR
183.00 680.81 千 4.60
JV646611:COR
159.00 577.81 千 3.90
EK702066:COR
132.00 468.50 千 3.16
EK811633:COR
107.00 463.60 千 3.13
EK834863:COR
93.00 398.93 千 2.69