ｱｲｸｽﾄﾛﾝ
AIXC:GR
上場廃止
EUR
出来高
0
52週レンジ
11.74 - 19.15
出来高
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52週レンジ
11.74 - 19.15
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Semiconductors
産業サブグループ
Semiconductor Mfg
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企業概要
アイクストロン（Aixtron SE）は、半導体産業向けの有機金属気相成長法（MOCVD）機器 メーカー。MOCVD装置は、LED（発光ダイオード）、レーザー、太陽電池、トランジスタ､ 通信、その他アプリケーション用の化合物半導体層状構造の製造に使用され、世界中で 販売されている。
住所Dornkaulstr. 2
Herzogenrath, 52134
Germany
電話番号49-241-8909-444
Webサイトwww.aixtron.com