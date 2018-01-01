企業概要

アイクストロン（Aixtron SE）は、半導体産業向けの有機金属気相成長法（MOCVD）機器 メーカー。MOCVD装置は、LED（発光ダイオード）、レーザー、太陽電池、トランジスタ､ 通信、その他アプリケーション用の化合物半導体層状構造の製造に使用され、世界中で 販売されている。