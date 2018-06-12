Alumot 4D Menayot Erech Hull
AFORNCR:IT
196.27
ILs
0.75
0.38%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.65 - 196.27
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
8.05%
前日終値
195.52
52週レンジ
170.65 - 196.27
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
8.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
196.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
27.092
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
3.85%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GS:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 千
|1.56 百万
|5.67
|
NXT:LN
ネクスト
|6.50 千
|1.53 百万
|5.56
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|13.50 千
|1.51 百万
|5.50
|
ORCL:US
オラクル
|8.50 千
|1.50 百万
|5.46
|
TGT:US
ターゲット
|5.63 千
|1.48 百万
|5.38
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|4.50 千
|1.47 百万
|5.35
|
IBM:US
IBM
|2.70 千
|1.47 百万
|5.34
|
TGS:NO
TGS-NOPECｼﾞｵﾌｨｼﾞｶﾙ
|17.00 千
|1.46 百万
|5.31
|
CHKP:US
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|4.00 千
|1.45 百万
|5.27
|
C:US
シティグループ
|5.50 千
|1.45 百万
|5.27
企業概要
Alumot 4D Menayot Erech Hull is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the S&P 500. The fund invests at least 50% of its assets in foreign stocks.
住所Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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