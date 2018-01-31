ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ建社債(除金融)Ib

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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
23.370
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
-
経費率
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3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JK203796:COR
1.28 千 1.38 百万 3.86
JK445972:COR
1.28 千 1.29 百万 3.62
EK699236:COR
1.07 千 1.17 百万 3.27
EK480700:COR
1.09 千 1.15 百万 3.22
EK571587:COR
1.09 千 1.14 百万 3.18
AP692039:COR
1.09 千 1.12 百万 3.13
JK338051:COR
1.09 千 1.11 百万 3.12
EK625888:COR
1.09 千 1.11 百万 3.11
EK583835:COR
1.02 千 1.09 百万 3.05
EK326138:COR
875.57 988.24 千 2.77
企業概要
アムンディETFユーロ建社債（除金融）IBOXX（AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Indexに連動する運用実績を目指す。主に同指数の構成銘柄に投資する。デリバティブ、債券、ファンドも投資対象。
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com