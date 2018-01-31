ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ建社債(除金融)Ib
AFIXD:PO
ITG Posit
EUR
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
23.370
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JK203796:COR
|1.28 千
|1.38 百万
|3.86
|
JK445972:COR
|1.28 千
|1.29 百万
|3.62
|
EK699236:COR
|1.07 千
|1.17 百万
|3.27
|
EK480700:COR
|1.09 千
|1.15 百万
|3.22
|
EK571587:COR
|1.09 千
|1.14 百万
|3.18
|
AP692039:COR
|1.09 千
|1.12 百万
|3.13
|
JK338051:COR
|1.09 千
|1.11 百万
|3.12
|
EK625888:COR
|1.09 千
|1.11 百万
|3.11
|
EK583835:COR
|1.02 千
|1.09 百万
|3.05
|
EK326138:COR
|875.57
|988.24 千
|2.77
企業概要
アムンディETFユーロ建社債（除金融）IBOXX（AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Indexに連動する運用実績を目指す。主に同指数の構成銘柄に投資する。デリバティブ、債券、ファンドも投資対象。
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com