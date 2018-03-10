ｱﾙｼﾞｪﾌﾞﾘｽUCITSﾌｧﾝﾄﾞ: ｱﾙｼﾞｪﾌﾞ
AFCWDSG:ID
100.63
SGD
0.04
0.04%
更新日時 2018/03/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.97 - 100.63
前日終値
100.59
52週レンジ
99.97 - 100.63
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
100.63
資産総額 (十億 EUR) ( 02/28/2018)
5.044
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 07/11/2016)
1.5105
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UV854940:COR
|197.15 千
|186.96 百万
|4.65
|
JK445882:COR
|134.55 千
|125.67 百万
|3.13
|
EK031551:COR
|124.85 千
|120.37 百万
|2.99
|
EJ976458:COR
|95.60 千
|93.96 百万
|2.34
|
ZZ201688:COR
|87.95 千
|83.93 百万
|2.09
|
AL755466:COR
|74.30 千
|83.63 百万
|2.08
|
EH223798:COR
|75.80 千
|80.20 百万
|1.99
|
JV588686:COR
|83.88 千
|77.71 百万
|1.93
|
EK135891:COR
|60.40 千
|76.37 百万
|1.90
|
EK135903:COR
|64.02 千
|75.87 百万
|1.89
企業概要
アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリス･ファイナンシャルクレジットファンド（Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界で劣後債と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインを提供することを目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号44-203-196-2520
Webサイトwww.algebris.com