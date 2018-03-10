ｱﾙｼﾞｪﾌﾞﾘｽUCITSﾌｧﾝﾄﾞ: ｱﾙｼﾞｪﾌﾞ

AFCWDSG:ID
100.63
SGD
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0.04%
更新日時 2018/03/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.97 - 100.63
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前日終値
100.59
52週レンジ
99.97 - 100.63
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
100.63
資産総額 (十億 EUR) ( 02/28/2018)
5.044
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 07/11/2016)
1.5105
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UV854940:COR
197.15 千 186.96 百万 4.65
JK445882:COR
134.55 千 125.67 百万 3.13
EK031551:COR
124.85 千 120.37 百万 2.99
EJ976458:COR
95.60 千 93.96 百万 2.34
ZZ201688:COR
87.95 千 83.93 百万 2.09
AL755466:COR
74.30 千 83.63 百万 2.08
EH223798:COR
75.80 千 80.20 百万 1.99
JV588686:COR
83.88 千 77.71 百万 1.93
EK135891:COR
60.40 千 76.37 百万 1.90
EK135903:COR
64.02 千 75.87 百万 1.89
企業概要
アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリス･ファイナンシャルクレジットファンド（Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界で劣後債と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインを提供することを目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com