AB SICAV I - Emerging Market
AEMADGH:LX
14.07
GBP
0.08
0.57%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.93 - 15.31
前日終値
14.15
52週レンジ
13.93 - 15.31
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
14.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
542.162
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0244
直近配当利回り（税込）
2.08%
ファンドマネージャ
SAMMY SUZUKI / STUART RAE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|402.40 千
|19.78 百万
|5.16
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|338.75 千
|16.81 百万
|4.38
|
PTTGC-R:TB
PTTｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｹﾐｶﾙ
|4.08 百万
|12.62 百万
|3.29
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|1.63 百万
|12.39 百万
|3.23
|
728:HK
中国電信 [ﾁｬｲﾅ･ﾃﾚｺﾑ]
|22.35 百万
|10.83 百万
|2.83
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|162.38 千
|10.70 百万
|2.79
|
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
|2.90 百万
|10.24 百万
|2.67
|
JOBS:US
５１ジョブ
|123.12 千
|10.16 百万
|2.65
|
1288:HK
中国農業銀行
|17.73 百万
|10.00 百万
|2.61
|
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
|37.60 千
|8.74 百万
|2.28
企業概要
AB SICAV I - Emerging Markets Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth of capital. The Fund invests in a portfolio of equity securities of emerging markets companies. Emerging markets include but are not limited to those countries listed in the MSCI Emerging Markets Index.
住所AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.abglobal.com