企業概要

アルマ・キャピタル・インベストメント・ファンズ-アルマ・エイコー日本大型株（Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。日本企業が発行する株式および株式関連証券、または日本の取引所に上場する外国株に投資する。