ｱﾙﾏ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱ
AEJICHC:LX
98.98
CHF
0.53
0.54%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.27 - 104.14
前日終値
98.45
52週レンジ
97.27 - 104.14
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
98.98
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
26.419
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAMES PULSFORD / KARL HAMMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
アルマ・キャピタル・インベストメント・ファンズ-アルマ・エイコー日本大型株（Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。日本企業が発行する株式および株式関連証券、または日本の取引所に上場する外国株に投資する。
住所Alma Capital Investment Management
5 rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号T: +352 28 84 54 13
Webサイトwww.almacapital.com